PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : La liste des cinq candidats validée

En effet, le conseil constitutionnel dévoile ainsi la liste des candidats officiels au scrutin présidentiel du 12 décembre prochain après avoir étudié les recours des postulants à la candidature par l’instance nationale indépendante des élections. Le conseil constitutionnel a donc validé la liste des candidats dont les dossiers ont été validés par l’instance indépendante des élections. Les recours déposés par plusieurs postulants dont les dossiers ont été rejetés par l’ANIE ont été refusés. Il n’y a donc aucun changement à la liste donnée par l’ANIE. Ainsi, Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina sont officiellement les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre. Au total, 23 candidats avaient déposé leurs dossiers auprès de cette instance, créée récemment pour organiser les élections. Neuf candidats à la présidence de la République dont les dossiers ont été rejetés par l'ANIE ont introduit des recours auprès du Conseil constitutionnel, avait annoncé son président, Kamel Feniche. Il s'agit du Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, du président du parti de l'unité nationale et du développement, Mohamed Dif, des candidats indépendants Fares Mesdour, Raouf Aeib, Kherchi Neoui, Ali Sekouri, Abdelhakim Hemadi, El Abadi Bel Abbès et Mohamed Bouhana. Ces recours ont été introduits conformément aux dispositions de l'article 49 de la délibération du 17 octobre 2019, modifiant et complétant le règlement du 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Cet article accorde au candidat à l'élection du président de la République "le droit, en cas de rejet de sa candidature par l'autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d'une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral".