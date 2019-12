PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : L’ANIE déterminée à protéger les voix du peuple

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a réaffirmé, samedi, sa détermination à protéger les voix des citoyens et du peuple lors du scrutin présidentiel du 12 décembre. "Depuis sa création le 15 septembre 2019, l'ANIE s'attèle résolument à la concrétisation de la volonté du peuple et des slogans brandis par l'élan populaire pour le changement depuis le 22 février, conformément au serment prêté sur le Saint Coran devant le peuple, les Chouhada et la patrie. Un serment et un engagement que nous renouvelons aujourd'hui devant le peuple alors que la campagne électorale, qui tire à sa fin, a été marquée vendredi par un événement historique inédit dans le processus électoral de l'Etat algérien, à savoir le débat télévisé civilisé entre les cinq candidats en lice", lit-on dans le communiqué de l'ANIE. L'ANIE est engagée, depuis le début de cette opération constitutionnelle, à concrétiser, dans l'esprit et la lettre, l'aspiration du peuple à travers son Hirak à élire un président de la République en toute liberté, démocratie et transparence, souligne la même source. Mettant en garde "quiconque tente ou même songe de s'attaquer à la volonté du peuple", l'ANIE a affirmé que "ces temps sont révolus et qu'elle s'emploie à ouvrir une nouvelle page pour un avenir qui ne laisse aucune place à la fraude ou à la confiscation de la volonté du peuple". L'ANIE qui souligne que c'est la responsabilité pour laquelle elle s'est engagée, réitère sa détermination à œuvrer à cet effet dans le cadre de la transparence pour protéger les voix des citoyens et du peuple, ajoute le communiqué. En conclusion, l'ANIE rassure "le peuple et les candidats quant à la protection des voix des électeurs, un engagement assumé avec l'aide des bonnes volontés parmi ceux qui veillent à ses côtés leur préservation".