PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Belkacem Zeghmati plaide la transparence du scrutin

Le ministre de la justice, Belkacem Zeghmati a prononcé ce lundi une allocution en ouverture d’un séminaire thématique organisé par le Conseil constitutionnel pour évoquer la situation politique que connait actuellement le pays. Pour lui, « les élections du 12 décembre sont un des instruments qui permettront au peuple qui se révolte depuis le 22 février d’exercer son droit, en vertu de l’article 7 de la Constitution, à travers le choix libre de son représentant au sommet de la hiérarchie de l’Etat. » Poursuivant son plaidoyer pour la présidentielle, il ajoute qu’elle « sera déterminante pour les futures générations », tout en constituant « un aboutissement des efforts des hommes sincères et du Hirak populaire qui nourrit les espoirs des Algériens désireux de préserver leur pays pour ne pas vivre les mêmes affres que connaissent certains pays de la région » Le ministre de la Justice décrit aussi avec des mots très forts la pression vécue par les Algériens « poussés à descendre dans la rue à cause d’une minorité féroce et sans conscience » qui les a privés, ajoute-t-il « du droit au travail, à cause des passe-droits, d’une justice indépendante, à cause des interférences et de la toute-puissance de l’argent sale » . Tout en mettant en relief le rôle « des hommes sincères qui ont mis un terme à cette situation », le ministre de la justice rend hommage au peuple algérien pour ses manifestations pacifiques « qui ont épaté le monde entier. » Et de conclure ses propos en défendant à nouveau la présidentielle du 12 décembre, tout en fustigeant indirectement les partisans de la transition qui se trompent, selon lui d’ « évaluation » avant de les accuser aussi de « vouloir réveiller les démons de la Fitna »