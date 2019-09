PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Belkacem Sahli candidat

Belkacem Sahli, secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine, (ANR) a décidé de prendre part à la prochaine élection présidentielle du 12 décembre prochain. L’ANR qui a tenu une conférence nationale de ses bureaux des wilayas, a pressenti son secrétaire général Belkacem Sahli pour la représenter en tant que candidat à la présidentielle prochaine. La décision de l’ANR est expliquée par le fait qu’il est important d’aller vers « les réformes et la stabilité » pour la réalisation d’un Etat de droit et atteindre les équilibres entre les devoirs et les droits. Selon un communiqué du parti, sont ces élections qui assureront « la sécurité et la stabilité de l’Etat-nation». Selon l’ANR, depuis le début de la crise politique dans le pays, il a été clair que la solution doit être dans le cadre de la constitution, la considérant comme la seule issue qui garanti de répondre à la volonté du peuple dans l’application des articles 7 et 8 de la constitution qui redonne le choix du pouvoir au peuple. L’ANR qui a tenu une conférence nationale de ses bureaux des wilayas, a pressenti son secrétaire général Belkacem Sahli pour la représenter en tant que candidat à la présidentielle prochaine.