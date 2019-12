PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Autorisation spéciale d'absence rémunérée à l'ensemble des personnels

Une autorisation spéciale d'absence rémunérée est accordée à l'ensemble des personnels pour la journée du 12 décembre 2019, afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote, en vue de l'élection présidentielle, a indiqué lundi un communiqué de la direction générale de la Fonction publique et de la réforme administrative. "Suite à la convocation du corps électoral, en vue de l'élection du président de la République, prévue le jeudi 12 décembre 2019, conformément au décret présidentiel 19-245 du 15 moharrem 1441 correspondant au 15 septembre 2019, et afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote, une autorisation spéciale d'absence rémunérée pour la journée sus-indiquée, est accordée à l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise la même source. "Toutefois les institutions, administrations, établissements, offices entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté", ajoute le communiqué.