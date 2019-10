PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : Abdelkader Bengrina dépose son dossier de candidature

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a déposé, ce jeudi, son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) sis à Club des pins (Alger). "Le peuple algérien a besoin de restaurer la confiance et l'espoir", a indiqué M. Bengrina dans une déclaration à la presse, à l'issue du dépôt de son dossier de candidature, estimant que la prochaine échéance électorale constituera "un nouveau pas vers la concrétisation des aspirations du peuple et le parachèvement du processus de changement enclenché par le Hirak à travers les marches organisées sur l'ensemble du territoire national"."Le Hirak a soufflé un vent d'espoir pour le peuple, avorté le discours de la hantise, et fait échoué le plan des corrompus visant à mettre le pays dans une spirale d'incertitudes. Il a rétabli la confiance chez les enfants de ce pays pour les encourager à assumer leurs responsabilités nationales", a-t-il soutenu. Faisant savoir que sa campagne électorale sera placée sous le thème ‘’ensemble pour construire une Algérie nouvelle", M. Bengrina a indiqué que son programme était "ambitieux" et visait "une sortie de crise de l'Algérie", avant d'exprimer son souhait d'organiser des débats télévisés entre les candidats.