PRESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE : 102 postulants ont retiré les formulaires de candidature

102 postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre ont procédé, jusqu’à ce mardi, au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, selon Ali Draâ, responsable de la communication de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), rapporte Ennahar. Parmi les personnalités les plus en vue qui ont déjà annoncé leur candidature à la prochaine présidentielle, Ali Benflis, président du parti Talai El Hourriyet, et l’ancien premier ministre Abdelmadjid Tebboune. En revanche, Abdellah Djaballah, président du parti FJD et, Abderrazak Makri, président du parti MSP, ont décidé de boycotter ce scrutin.