PRESIDENTIELLE : Bengrina promet un développement global

Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, a présenté vendredi à Alger, les grandes lignes de son programme électoral « basé sur des visions politiques, économiques, sociales et sécuritaires visant l’édification d’une Algérie nouvelle, qui répond aux revendications du Hirak populaire », selon un compte rendu de l’agence officielle APS. Sous le slogan « Construisons ensemble l’Algérie nouvelle », M. Bengrina s’engage à œuvrer à « l’édification d’une Algérie nouvelle qui répond aux aspirations du peuple à la liberté, à la dignité et à la justice à travers une réforme politique qui éradique la corruption et le despotisme et jette les fondements d’un Etat fort et stable », ajoutant que le processus de réforme commence par le dialogue et le partenariat. Parmi les axes fondamentaux de son programme électoral, le président du Mouvement El-Bina, a cité notamment, « l’amendement de la Constitution, la limitation des pouvoirs du Président, la réforme de la pratique politique, la préservation de la sécurité nationale, le renforcement des libertés individuelles et collectives » outre « l’appui à l’opposition pour lui permettre de jouer son rôle, ainsi qu’une justice indépendante, la sauvegarde de la souveraineté nationale, la réforme du régime de gouvernance et des institutions de l’Etat et la diversification du partenariat à travers une diplomatie forte ».