PRESIDENTIELLE : Bengrina félicite le président élu Tebboune

Le candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina a adressé lundi un message de félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l'élection présidentielle, dans lequel il lui a fait part de sa "satisfaction" quant au retour des institutions à la légitimité populaire. Suite à l'annonce du Conseil constitutionnel des résultats officiels de l'élection présidentielle, "nous notons avec satisfaction l'arrivée de l'Algérie à bon port et le retour de la légitimité populaire à nos institutions, à leur tête la Présidence de la République", a écrit M. Bengrina, exprimant son souhait de voir émerger "la nouvelle Algérie qui répond à toutes les aspirations du Hirak béni mené par ses enfants et l'ensemble des forces vives, illustrée en la cohésion de l'Armée avec le peuple dans les moments les plus durs". Le président du mouvement El Bina a également émis le vœu de voir le président élu réussir à réaliser "la stabilité, le développement, la justice et la liberté" et l'édification d'une Algérie avec la participation de tous les Algériens dans le cadre de la coopération entre l'ensemble des composantes du pays, en accordant l'opportunité aux compétences nationales, où qu'elles soient, notamment les jeunes compétences à l'intérieur et à l'extérieur du pays". "L'Algérie d'aujourd'hui est passée par de grandes expériences desquelles nous devons tirer d'importants enseignements pour pouvoir construire un meilleur avenir, et ce à travers un large dialogue, un véritable renouvellement des institutions de la République basé sur le libre choix citoyens et la vision claire des besoins du pays, ses intérêts stratégiques et sa capacité à faire face aux défis, danger et agendas qui guettent l'avenir de notre peuple", a écrit M. Bengrina.