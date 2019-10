PRESIDENTIELLE : Bedoui donne les instructions aux ministres

Dans une instruction adressée aux membres du gouvernement, au commandant de la Gendarmerie nationale, au Directeur général de la Sûreté nationale, aux walis et walis délégués et aux présidents d’APC, M. Bedoui a mis l’accent sur la nécessité de « veiller, chacun en ce qui le concerne, à répondre d’une manière diligente à toutes les sollicitations émanant de l’ANIE » Il a appelé, à ce propos, à veiller à la mise à la disposition de l’ANIE de « l’ensemble des moyens humains et matériels, que commande une organisation parfaite de cette échéance électorale, sous tous ses aspects, dans le souci d’en garantir un parfait déroulement, dans le respect de la loi et des principes de neutralité, de régularité, de transparence et de crédibilité ». « Vous êtes aussi chargés, conformément à la loi, de veiller à fournir à cette Autorité Indépendante toute information ou documentation qu’elle juge nécessaire pour la concrétisation de ses missions », a souligné le Premier ministre. « Vous êtes également interpellés pour placer en tête de vos priorités, votre responsabilité qui demeure pleinement engagée, pour mettre en échec tout acte susceptible d’entacher la neutralité ou compromettre la crédibilité de ce scrutin, notamment l’utilisation prohibée par la loi, des biens et des moyens publics au profit d’un parti ou d’un candidat donné ou tout autre comportement de nature à entacher la régularité de ce scrutin, qui devra répondre à toutes les exigences d’impartialité, de régularité et de transparence », a-t-il ajouté.