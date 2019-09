PRESIDENTIELLE : Azzedine Mihoubi annonce sa candidature

L’ex-ministre de la Culture Azzedine Mihoubi a annoncé ce dimanche sa candidature aux prochaines élections présidentielles, prévues pour le 12 décembre prochain. « L’annonce officielle sera faite le 4 octobre 2019 par le Conseil national qui est l’instance suprême entre deux congrès » du RND, a d’abord indiqué l’actuel secrétaire général par intérim du parti dans un entretien accordé à Huff Post Maghreb. « Beaucoup de gens veulent que je tente cette nouvelle expérience. Il faut veiller au succès de l’élection présidentielle », a affirmé Azzedine Mihoubi lorsqu’il a été interrogé sur son intention d’être candidat. « Quand vous constatez que les conditions sont réunies et que vous avez des appuis des militants ou des sympathisants du parti, oui. Je trouve le soutien dans plusieurs milieux où j’ai travaillé comme dans la culture ou dans les médias », a-t-il ajouté. « Ce scrutin sera un grand pas pour la stabilité du pays et pour la concrétisation de la volonté populaire. Nous appelons le peuple algérien à participer massivement à ces élections. Les Algériens veulent redonner de la légitimité à celui qui aura à gérer l’Etat, dans les plus brefs délais », a déclaré l’ex-ministre de la Culture, qui a occupé ce poste de 2015 à 2019 avant de faire les frais d’un remaniement du gouvernement dans le sillage du mouvement de contestation populaire débuté le 22 février dernier. « Le RND, qui a une présence nationale et qui est représenté à l’étranger, peut devenir un parti compétitif avec son propre candidat », a estimé le secrétaire général intérimaire, précisant que « lors de sa dernière réunion, le Bureau national a pris l’option d’une participation à l’élection présidentielle avec un candidat du parti ».