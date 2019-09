PRESIDENTIELLE : Ali Benflis officiellement candidat

La décision a été entérinée à l’occasion de la 7e session du Comité central de son parti, Talaie El Hourriyet. « L’effervescence et la dangereuse polarisation qui caractérisent la scène politique à l’approche de l’échéance électorale présidentielle nous commandent de la prudence, de la maîtrise de soi, pour ne pas nous laisser entraîner dans des ‘’débats marginaux’’ qui nous dévient de nos objectifs. Les enjeux de ce scrutin nous dictent de placer l’intérêt du pays au-dessus de toute considération partisane », a affirmé M. Benflis dans une allocution prononcée lors de la clôture de la session, citée par un communiqué de son parti. « En prenant la décision de la participation aux prochaines élections présidentielles vous avez pris une décision dans la lignée de notre projet politique, une décision à la hauteur des enjeux et des défis du moment, une décision qui place l’intérêt général au-dessus des intérêts partisans », a indiqué le président de Talaie El Hourriyet, annonçant avoir été « investi de l’honneur et de la responsabilité de porter haut le projet de rénovation nationale ». « C’est un projet dont la portée dépasse largement le cadre de notre seul Parti politique, Talaie El Hourriyet, pour s’inscrire dans la perspective, beaucoup plus large, d’un rassemblement pour une sortie de crise ouvrant la voie à un changement démocratique qui intègre la totalité des revendications et des aspirations de la Révolution démocratique pacifique en termes de construction d’un État de droit et d’instauration d’un régime démocratique », a estimé Ali Benflis.