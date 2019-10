PRESIDENTIELLE A TISSEMSILT : Installation du coordinateur de wilaya de l’ANIE

Après l'annonce la semaine passée du nom du coordinateur de la wilaya de Tissemsilt de l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE), une commission à sa tête, Mr Djamel Boukhalfa membre du bureau national de la dite autorité s’est déplacée pour l’installation officiel de Maitre Chouchane Ali et les membres de son bureau de wilaya pour la supervision des prochaines élections présidentielles. A noter que le coordinateur de wilaya notaire connu et bien respecté sur la place de Tissemsilt est désormais secondé par un groupe de personnalités très estimé par la population, il s’agit de Maitre Si Bachir Abed, un autre notaire bien connu par le tout Tissemsilt, Guerroudj Aek commandant en chef des SMA, Aissani Mhamed professeur universitaire, Djetti Kheira et Amanat Aek.