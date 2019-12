PRESIDENTIELLE A MOSTAGANEM : Un taux de participation de 47,75 %

Un taux de participation appréciable de 47,75 % a été enregistré à Mostaganem lors de l'élection présidentielle du jeudi 12 décembre, a indiqué l’autorité de la wilaya de l’élection indépendante. En effet, la wilaya de Mostaganem a enregistré dans la liste électorale, 488175 électeurs inscrits dont : 263105 hommes et 295070 femmes, répartis dans 336 centres de vote, composés de 1346 bureaux de vote. Un taux de participation de 47,75% a été enregistré dans la matinée du vendredi 13 décembre 2019 au niveau de la wilaya. L’autorité indépendante des élections présidentielles, a confié qu’elle est indépendante et restera indépendante, jusqu’à ce que soit installé un nouveau président de la République légitime, a-t-on souligné qui a précisé, par ailleurs, qu’elle n’a enregistré aucun dépassement, ni perturbation pendant le déroulement de l’opération électorale. Il est utile de préciser que l’autorité poursuit et contrôle toutes les opérations de l’élection, depuis son lancement jusqu’à sa clôture. Le lancement de ce processus électoral se fait dans la transparence et dans un esprit de démocratie, sachant que le citoyen de la wilaya de Mostaganem ressent le sens de la responsabilité.