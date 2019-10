PRESIDENTIELLE : 50 000 universitaires pour encadrer les élections

Abdelhafid Milat, vice-coordinateur de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a indiqué que l’Autorité a besoin de 50 000 enseignants universitaires afin d’encadrer les présidentielles. A ce propos, Abdelhafid Milat a invité les enseignants universitaires à s’impliquer et s’inscrire dans ce processus. Pour lui, l’ANIE tient à ce que ces professionnels y participent afin de garantir la transparence des élections et inciter les électeurs à aller voter le 12 décembre prochain. Par ailleurs, il a appelé les enseignants intéressés à se rapprocher des sections du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) afin de s’inscrire. « A la demande du président de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, il a été décidé d’inviter 50 000 enseignants universitaires à participer à l’encadrement des élections à travers les sélections de l’Autorité présente dans les wilayas et les délégations communales », a publié Milat sur son compte facebook, lundi.