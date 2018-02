PRESIDENTIELLE 2019 : Mustapha Bouchachi, candidat de l’opposition ?

L’ex-député du FFS, l’avocat Mustapha Bouchachi serait candidat indépendant à l’élection présidentielle de 2019 ? C’est le projet sur lequel travaillent de nombreux militants de l’opposition, des activistes indépendants et plusieurs défenseurs des droits de l’homme en Algérie, a rapporté le site AlgériePart. Selon la source, des conciliabules sont menés depuis plusieurs semaines à travers le pays pour aboutir à un consensus autour d’une personnalité politique fiable, crédible et qui n’a jamais été mêlée de loin comme de près aux rouages du système. Célèbre avocat et ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH), entre 2007 et 2012, Mustapha Bouchachi semble faire l’unanimité au sein de l’opposition qui veut lancer une initiative nationale afin de faire du rendez-vous des élections d’avril 2019 un “tournant majeur pour le changement en Algérie”. Mustapha Bouchachi a été élu comme député du FFS aux élections législatives de 2012, mais il a démissionné avec beaucoup de fracas en mars 2014 rejetant le fonctionnement de l’APN.