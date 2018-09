PRESIDENTIELLE 2019 : Le président du sénat appelle le président à "poursuivre sa mission"

Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, a appelé lundi, en marge de l’ouverture de la session parlementaire, le président Abdelaziz Bouteflika à poursuivre sa mission à la tête de l’Etat, afin « de conforter les acquis réalisés tout au long des 20 dernières années. » Bensalah a également invité la classe politique et notamment l’opposition, à procéder à une relecture de la situation politique du pays et revoir l’ordre de ses priorités en fonction des défis qui se posent à l’Algérie, indiquant que les défis sécuritaires, économiques et sociaux qui menacent la stabilité et la sécurité du pays doivent être un dénominateur commun à toute la classe politique. Les média sont également interpellés par Bensalah qui leur demande de « prendre conscience de leur responsabilité et de la difficulté de la conjoncture actuelle qui exige selon lui une information objective pour créer un climat favorable au déroulement de la prochaine élection présidentielle »