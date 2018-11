PRESIDENTIELLE 2019 : L’alliance présidentielle réitère son appui au Président

Un programme d’action progressif aux activités multiples, individuelles et collectives, qui seront menées tout au long des mois à venir, sera mis en place dans le cadre d’un travail collectif fédérant toutes les forces et compétences et intégrant toutes les potentialités et capacités. C’est ce qu’ont convenus les membres de la Coordination des partis de l’Alliance présidentielle (Front de libération nationale (FLN), Rassemblement national démocratique (RND), Tadjamoue Amal Al-Djazaïr (TAJ) et le Mouvement populaire algérien (MPA). Dans un communiqué rendu public au terme de leur réunion, tenue au siège du parti FLN, les participants ont mis en avant « l’engagement des partis de l’Alliance présidentielle à œuvrer ensemble pour le soutien du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de la poursuite de l’œuvre de réformes et de développement ». Pour eux, l’Alliance est fondamentale pour la mise en place d’une plateforme solide servant de base politique élargie, visant à consolider les orientations communes et promouvoir la performance.