PRESIDENTIELLE 2019 : Début du vote des nomades aujourd’hui

L’opération de vote des nomades, avancée réglementairement de 72 heures, dans les régions sahariennes et éloignées, débutera aujourd’hui, lundi 9 décembre. Ce dimanche matin, dix bureaux itinérants de vote mobiles ont été mobilisés, en vue de permettre aux populations nomades et ceux vivant dans les zones enclavées, d’accomplir leur devoir électoral et de se prononcer sur leur favori parmi les cinq candidats en lice pour la présidentielle de 2019. Les bureaux de vote ont été mobilisés, à travers les territoires des communes de Tindouf et Oum-Laâssel. Les bureaux itinérants ont été retenus pour la commune d’Oum-Laâssel et les zones qui lui sont rattachées à savoir Oum-Laâssel, Hassi Mounir, Ahouaouich, Bouokba, Oued El-Khereb, Hassi El-Beida. Les autres bureaux itinérants pour les électeurs des régions de Tindouf mobilisés comprennent également les zones de Hassi Ennagua, Djebilet, Chenachène et Tafagoumt.