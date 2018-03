PRESIDENT BOUTEFLIKA : ‘’’Les Algériens sont parvenus à mettre fin à la violence ‘’

En effet, dans un message lu en son nom par Mohamed Ali Boughazi, le président Bouteflika, a affirmé que "Grâce à son référent et à la sagesse de ses enfants, notre société est parvenue à éteindre le feu de la Fitna et à mettre fin à l'extrémisme et à la violence. Vigilante et aguerrie, elle saura faire face au moindre danger qui pourrait guetter ses enfants et à la première des tentatives d'endoctrinement de ses jeunes". "Il est de notre devoir, nous Algériens, de défendre l'image de notre religion, car nous avons su comment faire de notre référent un rempart contre l'extrémisme et une voie de modération, et de notre patrie une Ecole universelle de paix et de réconciliation, forte de la maturité de notre peuple et de son attachement aux hautes valeurs d'unité, d'altruisme et de cohésion sociale", a ajouté le Chef de l'Etat. "Le terrorisme a terni l'image de l'Islam, jeté les musulmans dans l'égarement et permis aux non-musulmans d'attenter au Coran et de discréditer le prophète dont la véracité des paroles, la douceur de caractère et l'honneur de la prophétie ne sauraient faire l'objet d'un quelconque doute", a déploré le président de la République. Il a appelé, dans ce contexte, les "valeureux imams et chouyoukh à poursuivre leurs efforts à même de prémunir nos enfants contre les idées destructrices et l'extrémisme religieux et battre en brèche les thèses et références douteuses du terrorisme qui tente de justifier sa barbarie par une interprétation fallacieuse des textes du Coran et de la Sunna".