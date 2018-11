PRESIDENT BOUTEFLIKA : Le foncier agricole est une ligne rouge

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis avant lundi le souci de l'Etat de préserver le foncier agricole, qu'il a qualifié de "ligne rouge à ne pas transgresser", notamment à travers la sécurisation de sa possession et la récupération du foncier non exploité de manière rationnelle et économique. "Je n'ai de cesse d'insister pour que le Gouvernement place, en application de l'article 19 de la Constitution, le foncier agricole parmi ses priorités, étant une ligne rouge à ne pas transgresser, notamment à travers la sécurisation de sa possession et la récupération du foncier non exploité de manière rationnelle et économique", a affirmé le chef de l'Etat dans un message à l’occasion de la célébration du 44e anniversaire de la création de l’Union Nationale des Paysans Algériens (UNPA), lu en son nom à M'sila par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.