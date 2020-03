PRESIDENCE : Un nouveau Commandant des forces terrestres nommé

Le Chef de l’Etat a nommé ce mardi Le général-major Amar Athamnia, commandant de la 5e Région militaire, commandant des forces terrestres, indique un communiqué de la présidence. Selon le communiqué, « conformément aux article 91 et 92 de la constitution, et conformément aux deux décrets présidentiels du 7 mars 2020, le président de la République a nommé le général-major Amar Athamnia commandant des forces terrestres, et le général Noureddine Hambli commandant de la 5e Région militaire » en remplacement de Amar Athmania.