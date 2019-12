« Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a mis fin, lundi, aux fonctions de M. Mohamed Salah Eddine Seddiki en sa qualité de secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique », a indiqué un communiqué de la présidence de la République, cité par l’Algérie Presse Service (APS). Il est a rappelé que plusieurs limogeage, nomination et mouvement ont été effectués ces derniers temps au top de l’organigramme des ministères et institutions publiques.