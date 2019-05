PRESIDENCE DU FCE : Hassan Khelifati officiellement candidat

Le PDG d’Alliance Assurances Hassan Khelifati a officiellement présenté ce lundi sa candidature à la présidence du Forum des chefs d’entreprise, en succession au président déchu Ali Haddad. « L’image des Chefs d’entreprises que nous sommes a été sérieusement affectée car assimilée, bien malgré la majorité d’entre nous, aux abus et travers commis par certains représentants bien en vue du Forum des Chefs d’Entreprise. Malheureusement les postures adoptées par la direction de notre association ces dernières années y sont pour beaucoup », écrit Hassan Khelifati dans sa déclaration de candidature adressée aux membres du FCE et diffusée aux médias. « Dans un passé pas très lointain, je me suis énergiquement opposé par écrit et publiquement à ces incohérences. J’étais intimement convaincu, que la majorité d’entre nous étions contre le mode de fonctionnement établi par le Président sortant et son équipe restreinte au sein même du conseil exécutif (CE). Ces derniers, dans une confusion d’ambitions malsaines ont réussi à placer le Forum dans une situation fragile et peu crédible », écrit le PDG d’Alliance Assurances. « Sans une refondation totale de notre association, le Forum continuerait à être un appareil au service d’un groupe d’intérêts qui, forcément, se retrouverait dans la confusion dans laquelle nous nous sommes déjà trouvés », écrit Khelifati, ajoutant que son programme « veillera à inclure tous les membres et afficher des valeurs pour le seul intérêt de l’économie nationale et des entreprises membres de l’association ».