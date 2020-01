PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE : Le président Tebboune reçoit Youcef El Khatib

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, le commandant de la wilaya IV historique, le Colonel Youcef El Khatib, a indiqué, ce mercredi 15 janvier, un communiqué de la Présidence de la République. Selon le communiqué de la Présidence de la République, « la rencontre s’est déroulée dans le cadre d’une série de consultations lancées par le Président de la République sur la situation globale du pays et la révision de la constitution qui est la pierre angulaire de la construction de la nouvelle République. Au cours de cette réunion, ajoute le communiqué « Il y a eu un échange de vues sur la manière la plus efficace d’éviter les écarts par rapport à la déclaration du 1er novembre et de mettre fin à tous les facteurs d’incitation à la division et à la discorde, comme indiqué dans le discours du Président de la République lors de sa prestation de serment au Palais ». Youcef El Khatib a exprimé un intérêt particulier pour l’aspect de l’écriture de l’histoire et la protection de la mémoire collective du peuple algérien.