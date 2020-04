PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE : Création de commissions chargées de préparer l’après Covid-19

vEn effet, M. Belaïd a indiqué que « l’Algérie n’a pas tardé à faire face à la pandémie du nouveau Coronavirus, mais a été l’un des premiers pays à prendre des précautions pour y faire face », rappelant que « cette pandémie qui est apparue en Chine le 8 décembre 2019 n’a suscité l’inquiétude du monde que dans la seconde moitié de janvier 2020, y compris en Algérie, qui a bénéficié des expériences d’autres pays ». Concernant l’impact de la pandémie de Coronavirus sur l’économie mondiale et ses répercussions sur l’économie nationale, M. Belaïd a estimé que le monde après Coronavirus connaîtrait plusieurs mutations et changements dans l’équilibre géopolitique outre l’entrée dans une période de stagnation économique pendant un certain temps », expliquant que cette situation « n’aura pas d’impact majeur sur l’économie nationale au cours de cette année si les prix du pétrole continuent de remonter. « Dans ce cadre, il a annoncé que le Président Tebboune avait ordonné la création de commissions spécialisées composées d’universitaires et d’experts, dont la mission est d’examiner la situation économique et la prospection pour la post-pandémie de Covid-19″, ajoutant nous nous préparons pour la post-pandémie et il y a un plan pour construire l’économie nationale sur la base du développement durable et de la rationalisation de la consommation énergétique.