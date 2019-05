PRESIDENCE : Bensalah limoge deux cadres

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a mis fin ce jeudi aux fonctions de deux cadres de la Présidence, respectivement le directeur des cortèges officiels et des transports de la présidence de la République, Ait Arkoub Abdelkrim et le directeur des systèmes et des moyens informatiques de la présidence de la République, Bouabana Chouhed. En effet, Abdelkader Bensalah a mis fin ce jeudi aux fonctions du directeur des cortèges officiels et des transports de la présidence de la République, Ait Arkoub Abdelkrim, indique un communiqué de cette institution. « Monsieur Abdelkader Bensalah, Chef de l’Etat, a mis fin, ce jour, jeudi 2 mai 2019, aux fonctions de M. Ait Arkoub Abdelkrim, Directeur des cortèges officiels et des transports de la présidence de la République », précise la même source. L’autre cadre limogé par le chef de l’Etat est le directeur des systèmes et des moyens informatiques de la présidence de la République, Bouabana Chouhed, indique un communiqué de cette institution. « Monsieur Abdelkader Bensalah, Chef de l’Etat, a mis fin, ce jour, jeudi 2 mai 2019, aux fonctions de M. Bouabana Chouhed, Directeur des systèmes et des moyens informatiques de la présidence de la République », précise la même source.