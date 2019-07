PRESIDENCE : Bensalah à l’enterrement d’Essebsi

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, s’envolera aujourd’hui, samedi vers la capitale tunisienne, Tunis, pour assister à l’inhumation du président tunisien Béji Caïd Essebsi, rapporte une source sûre. A Tunis, le Chef de l’Etat algérien apportera son soutien et exprimera sa solidarité aux peuple et autorités tunisiens endeuillés par le décès, hier jeudi, de Béji Caïd Essebsi à l’âge de 92 ans. Jeudi, Abdelkader Bensalah a décrété un deuil national de trois jours. « En cette douloureuse circonstance, le chef de l’Etat a ordonné la mise en berne du drapeau national sur tous les bâtiments officiels et départements gouvernementaux départements ministériels durant cette période », a indiqué un communiqué de la Présidence.