PRESIDENCE : Abdelaziz Djerad nommé premier ministre

À sa sortie de l’audience que lui a accordé le nouveau locataire du Palais d’El Mouradia, Abdelaziz Djerrad a déclaré qu’il a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui l’a chargé de former le gouvernement. «Nous travaillerons avec les compétences, les cadres de l’Etat, les citoyens et les citoyennes afin de sortir de cette période difficile », a indiqué le nouveau Premier ministre, soutenant qu’ « il y a nécessité de rétablir la confiance entre Algériens et relever les défis économiques et sociaux qui s’imposent». Lors de sa première conférence de presse, après son élection, Abdelmadjid Tebboune avait promis de nommer un Exécutif composé de beaucoup de jeunes ministres. Il est certain que la formation d’un nouveau gouvernement est une question urgente qui s’impose de plus en plus pour le pays, et ce, sur tous les plans : politique, économique et social, en plus de l’urgence sécuritaire qui se dessine, qui s’impose d’elle-même, de plus en plus, au vu de l’évolution de la situation géopolitique. Alors qu’on s’attendait à ce qu’il délivre des éléments sur la composante du prochain gouvernement, le calendrier du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se voit ainsi marqué à ses débuts par la nouvelle donne libyenne. Ceci, bien entendu, sans confondre vitesse et précipitation dans la formation du nouveau gouvernement, notamment dans pareille situation qui exige des choix pas faciles, voire très difficiles, à faire. Bien que les priorités que M. Tebboune avait annoncées auparavant restent valables (dialogue, changement profond de la Constitution, redynamiser l’économie nationale, etc.), il n’en demeure pas moins que s’impose à leur tête une autre priorité, et qui n’est pas des moindres, si ce n’est, incontestablement, qu’elle se trouve être de la plus haute importance : celle de la sécurité de l’Algérie. M. Abdelaziz Djerad, nommé samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au poste de Premier ministre, avait occupé plusieurs responsabilités et hautes fonctions. Né à Khenchela le 12 février 1954, M. Djerad est diplômé de l'institut des sciences politiques et des relations internationales d'Alger en 1976 et Docteur d'Etat en sciences politiques de l'université de Paris en 1981. Professeur des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l'étranger. Il a contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l'Etat. Il a occupé plusieurs responsabilités auparavant dont celles de Directeur de l'Ecole nationale d'administration (ENA) d'Alger de 1989 à 1992, de conseiller diplomatique à la présidence de la République de 1992 à 1993 et de secrétaire général de la présidence de la République (1993-1995). Le nouveau premier ministre a occupé également le poste de directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale (1996-2000) et celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (2001-2003). Il est également auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences politiques et de relations internationales. Marié et père de 4 enfants, M. Abdelaziz Djerad a accompli son service national de 1984 à 1986. Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait nommé un nouveau Conseiller. Il s’agit d’Abdelhafid Allahoum, ancien député de l’Assemblée populaire nationale entre 1982 et 1987. Originaire de la wilaya de M’Sila, M. Allahoum occupait le poste de receveur des contributions à Oran, avant de prendre sa retraite.