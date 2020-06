PRESERVATION DES PALMIERS : Concrétisation d’un plan d’urgence à Oran

Fort heureusement, cela a été remplacé dans les quarante huit heures, faisant réagir les pouvoirs publics par l'élaboration d'un plan d'urgence pour la protection et la préservation des palmiers de la ville d'Oran, menacés par un insecte ravageur. Le laboratoire, relevant de l'Institut régional pour la protection des végétations a signalé l'existence des larves de la cétoine ayant affecté un nombre de palmiers au niveau de l'avenue de la Soummam. La présence de l'insecte en question représente une menace pour les palmiers de la ville d'Oran, ce qui motive la mise en place d'un plan d'urgence pour leur préservation. Ce plan consiste à dresser un diagnostic en inspectant tous les palmiers de la ville, à traiter ceux dont l'atteinte n'est pas profonde et à abattre les plus touchés pour éviter la propagation de l'insecte. "Nous espérons pouvoir sauver un plus grand nombre possible de palmiers", a souligné la directrice, signalant que les sorties ont déjà commencé au niveau du boulevard de l'ALN (ex Front de mer) qui compte 88 palmiers phœnix et 31 palmiers washingtoniens. D'autres sorties sont prévues dans d'autres zones, a-t-elle ajouté. Le travail est encadré par la commission de wilaya pour la préservation des espaces verts et alignements boisés, dont les prérogatives ont été récemment élargies de la simple protection des arbres de l'abatage à la préservation des espèces de végétation contre les différents risques.