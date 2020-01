PRESERVATION DE L’AVENIR DE L’ALGERIE : L’Armée continuera à défendre les principes de la République

En effet, face aux défis auxquels fait face l’Algérie, l’ANP a indiqué qu’elle a « pleinement conscience» que « la préservation du présent de l’Algérie et de son avenir nécessite d’avoir conscience de l’impératif de renforcer le front interne pour parer à tous les dangers et faire face aux défis résultants des développements intervenant sur la scène régionale et leurs répercussions sur nos frontières». Le devoir national « requiert, en de telles circonstances, la consolidation des rangs pour relever les défis de quelque nature et source qu’ils soient ». « L’Armée nationale populaire poursuit sa marche conformément au serment fait aux Chouhada, protégeant la patrie et préservant le legs » précise l’éditorial de la revue. Revenant sur les engagements et le rôle de l’Armée nationale, le revue El Djeich a rappelé qu’en outre de ses missions de « préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, de protection des frontières nationales, de l’intégrité territoriale et de l’unité du peuple», le Haut commandement de l’ANP a « veillé, durant ces derniers mois, à accompagner les marches pacifiques et à veiller à assurer les conditions idoines pour l’organisation des élections présidentielles dans les délais impartis». L’ANP requiert de ne ménager « aucun effort en matière de développement des capacités de défense de nos forces armées, à un moment où la phase d’édification de l’Algérie nouvelle nécessite la conjonction de tous les efforts et l’unité des rangs». L’Armée nationale populaire est le soutien indéfectible de son peuple tant il est vrai qu’elle considère ce dernier comme sa profondeur stratégique et sa ressource humaine intarissable. Le premier numéro de la revue El Djeich pour cette année a rendu un dernier hommage au défunt le Moudjahid, général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. «Notre pays a fait un dernier adieu à un chef militaire courageux, dans un élan populaire que l’histoire retiendra dans ses annales, tout comme elle consignera les hauts faits de l’homme et son dévouement à l’Algérie » a noté la revue de l’ANP.