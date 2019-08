PRESENTATION DES VŒUX DE L’AÏD EL ADHA : Le wali préside une cérémonie au siège de la wilaya

En cette belle circonstance de l’Aid El Adha, le wali de Mostaganem, Mr Rebehi Abdenour a présidé une cérémonie de présentation de vœux au siège de la wilaya en présence des autorités civiles et militaires et un très grand panel de la société civile et religieuse, dont les vétérans des scouts, ainsi que le cheikh Khaled Bentounes de la zaouïa El Alawiya .L’Aïd El Adha reste un mois qui se caractérise par le sacrifice du mouton du point de vue religieux mais également par la générosité et le partage avec autrui, soit par l’offrande du mouton aux familles démunies comme ce fut le cas du groupe des amis de réflexion et pas mal d’associations caritatives ,soit par le partage de la carcasse de viande avec autrui où les ¾ de celle-ci sont destinés à l’acte de générosité avec ceux qui n’ont pas eu le moyen de s’acheter un mouton. Il est aussi une connotation sociale puisque le plus souvent c’est un moment de pardon et de réconciliation où les ennemis d’hier redeviennent amis et se pardonnent par des accolades bien chaleureuses après la prière d’El Aid, marqués par des larmes des retrouvailles, que la paix l’entraide et la générosité soit toujours la devise de notre peuple.