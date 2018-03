PRESENCE MILITAIRE AMERICAINE EN ALGERIE : L'ambassade US à Alger dément

L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique (USA) en Algérie a démenti toute présence militaire américaine sur le sol algérien en réaction aux informations rapportées par des médias américains et relayées par certains sites d'informations nationaux. Le Washington Post et le New York Times rapportaient le 7 mars dernier qu'un élu américain avait inclut l'Algérie dans la liste des "pays dangereux" pour les troupes américaines pour faire bénéficier les militaires stationnés dans cette catégorie de pays de la prime du "danger imminent". "Il y a eu une mauvaise interprétation des propos. Les personnes concernées par cette prime de risque en Algérie, sont les militaires affectés à la sécurité des diplomates dans l’enceinte de l’ambassade’’, a-t-il expliqué. ‘’Moi-même, lorsque j’ai lu les comptes rendus de la presse, j’ai été un peu étonné", a déclaré le porte parole de la représentation US à Alger, LaSean Knox-Brown cité par le quotidien El-Watan dans son édition de mardi.