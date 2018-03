PRES DE 6 MILLIONS DE VEHICULES EN CIRCULATION : Le péage, bientôt effectif sur l’autoroute

Le parc automobile national est de 5.986.000 véhicules à la fin 2017, selon le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaalane, enregistrant un rythme de croissance accéléré durant les deux dernières décennies avec 5.986.000 véhicules. Par ailleurs, l’autoroute ‘’est-ouest’’ sera dotée avant fin 2018, des différents équipements d’exploitation, notamment du système de péage, a indiqué M. Zaalane. Il a précisé que 48 postes de péage sont en cours de réalisation au niveau des échangeurs et 7 autres sur l’autoroute est-ouest, outre 42 stations de services, 35 aires de repos et 22 postes de maintenance et d’exploitation. Chaque poste couvre un tronçon de l’autoroute s’étalant sur une distance de 65 à 75 km, ce qui permettra une intervention rapide en cas d’urgence (moins de 30 minutes).