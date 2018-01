PRES DE 5000 FELLAHS SATISFAITS A TIARET : Large opération de validation des fiches techniques d’orge

Ces derniers jours, la chambre d’agriculture de Tiaret connait un très fort engouement puisqu’il s’agit d’une opération de validation des fiches signalétiques qui permettent aux fellahs, éleveurs et agro éleveurs, la possibilité d’approvisionnement en orge de consommation auprès des coopératives de céréales et légumes secs réparties à travers le territoire de la wilaya de Tiaret qui recense 3 CCLS, l’une à Tiaret, la deuxième à Mahdia et enfin la troisième à Frenda .Cette opération conçue par les fellahs comme étant salutaire touche en premier lieu le prix de l’orge qui a été évalué auparavant à 2750,00 dinars et l’aide et le soutien de l’Etat s’est vu au prix de 1500,00 dinars et c’est ce qui explique le fort engouement des fellahs vers la chambre d’agriculture et dans ce sens M.Yazid Benziadi,secrétaire général de la chambre d’agriculture de Tiaret, dira en exclusivité à "Réflexion":’ ’L’engouement trouve ses explications d’abord dans le grand nombre d’agro-éleveurs ,fellahs et éleveurs que recense la wilaya et qui est estimé à 43.000 fellahs et dans ce sens, nous accueillons jusqu’à 500 personnes par jour et nous travaillons jour et nuit eu égard à la période semence-labour et à cela s’ajoute l’exiguïté de notre siège et cela en attente aux travaux d’extension de notre siège qui sont en étape d’étude entre l’AFCOT et les services des domaines et c’est le wali qui a instruit les deux directions pour la réalisation du projet d’extension, ajoute notre interlocuteur qui nous indique que tous les employés et pour satisfaire les fellahs s’adonnent à des heures supplémentaires dans un cadre de bénévolat. Pour l’heure l’opération de validation suit toujours son cours et que près de 5000 fellahs ont été honorés ces 5 derniers jours’’.