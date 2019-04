PREPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE A ORAN : 25 milliards de cts pour les communes côtières

En ce sens, les présidents des 10 communes côtières de la wilaya d’Oran ont été appelés à redoubler d’efforts afin de garantir aux millions d'estivants un agréable séjour, sachant bien que des retards de préparation de la prochaine saison estivale sont enregistrés dans ces dix communes balnéaires que compte la wilaya d'Oran et surtout celles jouxtant la mer, devront se ‘’concentrer’’ sur cette saison estivale dont le coup d’envoi coïncidera avec la fin du mois de ramadhan, ce qui permettra aux responsables d’être fin prêts. A cet effet, une enveloppe de 25 milliards vient d'être dégagée par la wilaya d’Oran, sera consacrée aux travaux d'aménagement et d'embellissement des aires de jeux et de loisirs afin de s’assurer de la disponibilité des moyens garantissant une bonne saison estivale. Cette année, sur instruction du wali d’Oran, une commission présidée par un administrateur des plages, sera installée à la fin du mois en cours, dans toutes les communes balnéaires. L'ensemble de ces administrateurs des plages suivront un cycle accéléré de formation sur tout ce qui a trait à la gestion des plages, notamment l'application des lois, notamment celles liées à la gratuité des plages, l'accueil, les relations entre l'administration et les estivants… Plus connu sous l'appellation de ‘Monsieur Plage', cet agent public est désigné dans chaque commune, pour toute la saison estivale. Il aura pour mission de coordonner entre les différents intervenants et de signaler, au quotidien, tout manquement ou insuffisance en termes d'hygiène, de quiétude et de sécurité des périmètres balnéaires, et ce, durant toute la durée de la saison estivale, intervient en application des instructions du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, visant à offrir aux estivants les meilleures conditions de séjour en bord de mer, sachant bien, des communes côtières dont les budgets sont jugés insuffisants pour palier aux opérations courantes de mise à niveau estivale, notamment les aménagements des espaces verts, les accès aux plages, les extensions des périmètres de séjour des estivants sur les plages, devront déployer des trésors d’imagination pour réussir la saison de tourisme.