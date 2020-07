PREMIERE VISITE DU DGSN DANS LA WILAYA DE MOSTAGANEM : Ounissi Khalifa inaugure un poste de police à la Salamandre

M. Ounissi Khalifa, accompagné du wali de Mostaganem Abdessamie Saidoun, a procédé à l'inauguration d'un nouveau poste de sécurité qui est venu renforcer les structures de sécurité déjà existantes dans la wilaya de Mostaganem. En effet, le nouveau poste de police qui vient d’être mis en service dans le quartier administratif de la "Salamandre", est une nouvelle annexe à la sécurité de wilaya de Mostaganem, qui contribuera à fournir au citoyen une valeur ajoutée en matière de service public, en prenant en charge ses préoccupations dans le cadre de l'application du principe de la police de proximité, et pour assurer la sécurité des citoyens et la protection des biens. Concernant la conjoncture actuelle, rappelons que le Directeur général de la sécurité nationale (DGSN), avait mis l’accent à maintes reprises sur « la nécessité de faire preuve de rigueur dans la mise en œuvre des procédures et mesures relatives à la lutte contre la Covid-19 ». « C’est un message adressé à toutes les wilayas du pays sans exception », avait martelé le DGSN. Considérant cela comme une « affaire nationale », le DGSN a ajouté que les autorités publiques ont donné des instructions qui doivent être impérativement appliquées, avertissant, dans ce contexte, contre le laxisme dans l’application des mesures, pouvant induire, a-t-il dit, une plus grande propagation du virus. A chacune de ses haltes, le Directeur général de la sûreté nationale a prodigué des conseils et donné des orientations aux cadres du corps de sécurité qu’il dirige, tout en écoutant les explications inhérentes aux structures inaugurées, afin de permettre au policier d’exercer son devoir professionnel dans des conditions appropriées et stimulantes visant à promouvoir les services fournis aux citoyens.