PRE-EMPLOI : Vers la titularisation de 160 000 contractuels

Le ministre du Travail a annoncé la titularisation de 160.000 contractuels en pré-emploi « dans un premier temps ». Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef a annoncé la titularisation imminente de 160.000 bénéficiaires des deux aides à l’insertion professionnelle et l’insertion sociale des diplômés « dans un premier temps », rapporte le quotidien El Bilad. En effet, dans sa réponse aux préoccupations des membres de l’Assemblée nationale suite à la présentation du projet de loi relatif à l’installation des travailleurs et de contrôle de l’emploi, le ministre du Travail a expliqué que ce processus affectera dans un deuxième temps, pas moins de 105.000 bénéficiaires de ces deux dispositifs, suivis de 100.000 autres, soulignant que le nombre total du processus de titularisations des contrats pré-emploi concernera près de 400.000 bénéficiaires. En ce qui concerne les mini-institutions créées dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), qui sont au nombre d’environ 600 000 depuis la création des deux organismes, le ministre a annoncé le lancement d’études prospectives afin d’orienter les activités selon les spécificités de chaque région tout en répondant aux besoins locaux dans le développement de projets. Dans le même sillage, Acheuk Youcef a souligné que le plan d’action du gouvernement vise à réduire drastiquement le taux de chômage, en le baissant à moins de 10% à travers la mise en œuvre d’une politique de promotion de l’emploi et de lutte contre le chômage, indique la même source.