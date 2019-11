PRE-EMPLOI : Plus de 400 000 détenteurs de contrats seront régularisés

La situation de plus de 400.000 détenteurs de contrats de pré-emploi sera régularisée au cours des trois prochaines années, a annoncé, dimanche depuis la wilaya déléguée d’In-Salah (Tamanrasset), a fait savoir le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Salaheddine Dahmoune. S’exprimant lors d’une rencontre avec la population de Foggaret El-Arab, commune de Foggaret-Ezzoua, en marge de l’inauguration d’une salle de lecture, le ministre a indiqué que "la situation de plus de 400.000 titulaires de contrats pré-emploi sera régularisée définitivement au cours des trois prochaines années à l’échelle nationale". "Cette décision a été prise par le Gouvernement en dépit de la conjoncture financière du pays", a souligné M. Dahmoune. Il a également souligné l’importance de la formation et de la qualification des jeunes leur permettant d’intégrer le monde du travail, avant d’ajouter que l’école du gaz constitue un "important acquis" pour la région et est susceptible de doter les jeunes d’une qualification dans des spécialités projetées, et de leur accorder la priorité dans le recrutement des entreprises pétrolières.