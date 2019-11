PRE-EMPLOI : Les titulaires de contrats seront régularisés

La situation des titulaires de contrats pré-emploi ayant une expérience professionnelle sera régularisée définitivement et ce dans le cadre d’un plan d’action progressif qui sera adopté dans 15 jours, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Cette décision a été prise lors d’une réunion du gouvernement, consacrée, notamment, à l’examen d’un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi N 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, dont un exposé a été présenté par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Lors de cette réunion, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a fait savoir que le Gouvernement est déterminé à prendre en charge la situation d’une importante catégorie de nos jeunes diplômés concernés par les contrats de pré-emploi « ayant acquis une expérience professionnelle et des compétences avérées et ayant contribué à l’encadrement et la modernisation du service public, mais se trouvent dans des conditions professionnelles ne correspondant pas à leurs qualifications, et ce pour une durée allant à dix (10) ans pour certains et quinze (15) ans pour d’autres ». « Conscient de l’importance de cette préoccupation », le Premier ministre a rappelé avoir donné auparavant des instructions « pour la prise en charge des préoccupations de cette catégorie dans le cade d’une approche globale et synchronisée entre la fonction publique et le secteur économique », décidant de « régulariser définitivement la situation de cette catégorie selon un calendrier fixé et pluriannuel ».