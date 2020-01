PRATIQUES COMMERCIALES : Défaut d’affichage des prix à Mostaganem

« Le vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente des biens et services», précise l’article 4 de cette loi. «L’information sur les prix et les tarifs des biens et services à l’égard du consommateur doit être assurée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié», précise l’article 5 de la même loi. À Mostaganem, comme dans presque toutes les wilayas du pays, beaucoup de marchands de fruits et légumes, poissonniers, boulangers, supérettes, marchands de chaussures, de vêtements…etc n’affichent que rarement les prix de leurs produits, en toute impunité .Le travail de pédagogie et de sensibilisation n’est pas payant quand il s’agit de respecter l’obligation de l’affichage des prix et encore moins de délivrer un certificat de garantie, en règle, quand il s’agit d’articles ménagers vendus à des clients. Les commerçants ne sont pas sans savoir que ceux qui n’obtempèrent pas à l’affichage des prix réels qu’ils pratiquent, risquent des amendes qui peuvent aller très loin ! Néanmoins, plusieurs commerçants affirment ne pas être au courant que l’affichage des prix est un impératif prescrit par la loi prétextant qu’aucune autorité ne les a mis en demeure, affirme un commerçant qui reconnait quand même qu’en dehors de la période du Ramadhan, personne n’est trop regardant sur la question des prix, renvoyant la balle chez les grossistes et les nombreux intermédiaires. »Les consommateurs sont consommés par les commerçants », dira cet homme d’un certain âge, si El Hadj, qui ajoute que : »»mis à part la période du jeûne, personne ne protège le citoyen moyen et la ménagère de son environnement commercial « plaidant indirectement pour l’application de la loi sur l’affichage des prix. En effet, les prix du même produit peuvent varier d’un quartier à un autre, d’un marché à un autre, sans aucune explication et ça devient inquiétant que le consommateur soit étouffé par l’inflation galopante, les pratiques spéculatives et dans beaucoup de cas par la triche. Si El Hadj, lance d’un air quelque peu hagard, « vivement que l’application de cette loi limitera la flambée des prix et les pratiques de tromperie sur la qualité notamment qui est et reste, le miroir du véritable prix et que les contrôles soient faits assez souvent », affirme-t-il.