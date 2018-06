PRATIQUES COMMERCIALES A MOSTAGANEM : 327 violations enregistrées en 20 jours de Ramadhan

Il a été enregistré à la wilaya de Mostaganem, 327 violations liées aux pratiques commerciales, à la qualité et à la répression des fraudes au cours de la deuxième dizaine du Ramadan, a-t-on appris auprès de la Direction du commerce de la wilaya. Selon la même source, les brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont mené au cours de la période allant du 27 mai dernier jusqu'au 5 Juin 1711 interventions qui ont donné lieu à l’établissement de 314 Procès Verbaux et l'enregistrement de 327 violations. Les équipes de contrôle et la répression des fraudes ont au cours de la même période procédé au contrôle de 754 locaux commerciaux pour la vente au détail, 32 locaux pour la vente en gros, 72 locaux pour les services et 104 unités de production, ce qui a conduit à la saisie de 1,43 quintaux de viande, de produits alimentaires non conformes aux mesures juridiques et sanitaire d’une valeur financière estimée à plus de 164 mille dinars Algériens. De leur côté, les brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont procédé au cours de la deuxième dizaine de Ramadhan au contrôle de 724 locaux de vente au détail, 25 locaux de vente en gros a t on indiqué. Les brigades de contrôle de la qualité ont réussi à relever 154 infractions liées au non affichage des prix, et les tarifs et 10 infractions liées à l’absence du registre du commerce et 9 infractions liées à l’opposition au contrôle et d'autres irrégularités telles que le manque de respect des prix réglementés, la pratique commerciale sans local ou sans modification des données liées au registre de commerce et d'autres a t on précisé. Au cours de la même période, il a été enregistré 21 violations liées à la non-facturation pour une valeur totale de 11,5 millions de dinars algériens, comme indiqué.