POURSUIVI POUR UNE COLLISION MORTELLE : Un Algérien recherché aux USA en fuite en Algérie

Un Algérien, poursuivi aux Etats-Unis pour une collision mortelle avec délit de fuite à l’aéroport international de San Francisco, serait en fuite en Algérie, rapporte une source médiatique, citant le journal américain « Le San Mateo Daily« . En effet, âgé de 47 ans, le ressortissant algérien est poursuivi pour homicide involontaire avec délit de fuite. Un mandat d’arrêt de 75 000$ a été émis contre lui. L’incident s’est produit le 1er juillet 2019 dernière à l’aéroport de San Francisco. Lors du chargement d’une voiture de location, un responsable de l’aéroport a demandé à l’accuser de se déplacer. Apres des altercations verbales, le jeune algérien aurait paniqué et pénétré dans une voiture qui était garée devant lui, la faisant tourner de 180 degrés dans la direction opposée, a précisé la même source. L’accident a causé la mort d’un homme de 34 ans et de graves blessures à l’épouse et au beau-père de la victime. Quelques jours après l’accident, l’accuser a fui vers l’Algérie avec sa famille, ajoute la même source.