POURSUIVI POUR CORRUPTION : Karim Djoudi placé sous contrôle judiciaire

Le juge d'instruction près la Cour suprême a ordonné, ce dimanche, la mise sous contrôle judiciaire de l'ancien ministre des Finances Karim Djoudi, après son audition dans le cadre d'une enquête liée à des affaires de corruption, a-t-on appris auprès de la Cour suprême. Karim Djoudi a comparu ce dimanche devant le juge d'instruction près la Cour suprême pour être auditionné concernant des affaires liées à la dilapidation des derniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. Le juge d'instruction près la Cour suprême avait ordonné, la semaine dernière, le placement des deux anciens Premier ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l'ancien ministre du commerce et des travaux publics, Amara Benyounes en détention provisoire à la prison d'El Harrach à Alger pour les mêmes chefs d'accusation.