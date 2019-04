POURSUIVANT LEUR VISITE A BECHAR : Les 3 ministres victimes de jets de pierres à Kenadsa

La visite dans la wilaya de Béchar des trois membres du gouvernement Bédoui, à savoir Salah Eddine Dahmoune, Kamel Beldjoud et Ali Hamam, respectivement Ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et Ministre des ressources en eau, n’a pas du tout été une sinécure.



A Taghit, 90 km au sud de Béchar, la gendarmerie appelée à grand renfort a usé de lanceur d’eau pour frayer un chemin au passage des ministres. La population locale ne leur a pas permis de quitter l’hôtel Saoura avant de décider d’annuler le programme et se diriger vers la ville de Sidi M’hamed Benbouziane.A Kénadsa, le comité d’accueil composé par une jeunesse refusant l’entrée de la ville aux trois ministres n’a pas du tout été intimidé par la brigade anti-émeute qui a tenté de dégager le chemin. Un échange de tir de bombes lacrymogènes et de pierres s’est vite changé en réconciliation entre les deux parties. Lorsque le cortège ministériel est enfin arrivé sur place, les choses ont basculés. C’est sous une pluie de pierres que le cortège est reparti par une ancienne route. Deux véhicules ont été saccagés par les projectiles. Chemin faisant, les ministres ont écartés la visite programmée qu’ils devaient faire dans la daïra d’Abadla, 84 km au sud de Béchar. Notables et habitants de cette ville ont fait savoir au wali de Béchar par l’intermédiaire du chef de la daïra qu’ils refusaient de recevoir ces trois membres du gouvernement Bédoui chez eux. Une fois rentrés à Béchar, les trois ministres ont dû renoncer à l’inauguration du conservatoire régional de la musique devant lequel la population s’était amassée. Dimanche matin à 5h30, les trois ministres ont quitté Béchar pour se rendre au fin fond de la Saoura. Quels accueils leurs seront-ils réservés dans les différentes daïras de la wilaya déléguée de Béni Abbès ?

Ahmed Messaoud

