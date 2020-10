POUR VOL ET FALSIFICATION DE DOCUMENTS DE VOITURES : Arrestation d’une bande spécialisée à M’sila

Les éléments de la gendarmerie nationale de M’sila ont neutralisé un réseau national composé de quatre (4) individus, spécialisés dans le trafic de psychotropes, le vol et la falsification de documents administratifs de voitures, a-t-on appris auprès de ce corps constitué. Cette opération fait suite aux informations parvenues à la gendarmerie nationale dénonçant les activités d’un réseau national spécialisé dans la vente de psychotropes, le vol et la falsification de documents administratifs de voitures de location. Les investigations menées par la gendarmerie nationale ont permis d’identifier les 4 membres de ce réseau activant dans les wilayas d’Alger, Boumerdes, Blida, Ouargla, Biskra, Constantine et M’sila et l’arrestation de deux d’entre eux. Deux autres membres du même réseau demeurent activement rechercher, a-t-on noté. L’opération a aussi permis de récupérer 5 700 comprimés de psychotropes, 6 voitures de location volées ainsi qu’un lot d’équipements utilisés dans la falsification des documents, selon la même source. Les deux individus arrêtés ont été présentés devant le juge d’instruction près le tribunal de Magra pour "association de malfaiteurs, détention de psychotropes en vue de leur commercialisation, fraude, abus de confiance, faux et usage de faux, falsification de documents de véhicules" qui a ensuite ordonné le placement sous contrôle judiciaire de l’un deux et la mise en détention provisoire du second, a-t-on encore révélé.