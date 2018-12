POUR VOL DE PLUS DE 80 MILLIONS DE CENTIMES : Deux voleurs écopent de 7 ans de réclusion

Les faits de cette affaire criminelle remontent au Ramadhan de l’année dernière, ou un commerçant de produits cosmétiques, résident à Tigditt a fait l’objet d’un cambriolage de son domicile par escalade. Trois individus ont profité de son absence et se sont introduits par la porte du balcon et se sont rendus dans la chambre à coucher. Ils se sont emparés d’une somme d’argent de 83 millions de centimes, d’une autre somme de devises, estimée à 300 euros, d’un lot de bijoux et se sont enfuis par la suite. Après leur forfait, ils se sont partagés une partie du magot en prenant chacun l’équivalent de 5 millions chacun. Quant au reste du recel, l’un des éléments a dissimulé le montant restant et les bijoux volés au sein d’une cache au massif forestier d’El Arsa et acheta avec l’un de ses complices , une quantité de psychotropes , estimée à 107 comprimés . Après quelques jours, le pauvre commerçant s’est aperçu du vol de son argent suite à la demande d’effets vestimentaires pour l’Aïd El Fitr. Ce dernier a fini par déposer une plainte pour le vol de son domicile et la disparition de son argent, et des bijoux de son épouse. Lançant une enquête et des recherches, les policiers finirent par arrêter, après la perquisition du domicile de l’un des éléments de la bande des voleurs. Ce dernier avoua être l’auteur du cambriolage et dénonça également ses complices. Présentés à la barre, les trois mis en cause dont l’âge varie de 18 à 24 ans ont reconnus avoir commis le vol. Intervenant à son tour, le procureur de la République, a requis une réclusion criminelle de 15 années pour chacun des auteurs. Délibérant en fin d’audience, le tribunal criminel prononça son verdict en condamnant deux des accusés à 7 années de prison ferme, et le troisième à 5 ans d’emprisonnement et le versement d’une amende de 10 millions de centimes chacun.