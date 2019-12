POUR VIOLENCES CORPORELLES SUR 30 ENFANTS AUTISTES : Arrestation de 9 personnes à Constantine

Les services de sécurité de la wilaya de Constantine ont arrêté samedi, 21 décembre 9 (neuf) personnes qui séquestraient 30 enfants dans une crèche. Ce fait a bouleversé la tranquillité et la sérénité des habitants de la wilaya de Constantine. En effet, 30 enfants ont été séquestrés et subis des violences corporelles, ils ont été retrouvés dans un état de santé catastrophique, il y a même des signes de torture apparents qui ont été retrouvés sur leurs corps. L’arrestation est intervenue après une descente nocturne des éléments de gendarmerie nationale dans une maison du quartier de « Mouna » à Constantine. Les personnes impliquées avaient créé une association de manière illégale qui s’occupe des enfants atteints d’autisme et de rhumatismes. Cette dernière torturait les enfants en leur infligeant des brûlures et leur prescrivait des drogues qui affectaient leur santé.