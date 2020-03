POUR VIOLATION DE LA MESURE DE SUSPENSION : Fermeture définitive d’une salle des fêtes à Annaba

Les services de la wilaya d’Annaba ont décidé de fermer définitivement la salle des fêtes "Tassili" de la ville d’Annaba à la suite de la violation de son propriétaire de la mesure de suspension temporaire d’exploitation dans le cadre de la prévention de la propagation du coronavirus (Covid-19), selon un communiqué de la wilaya. Le même document a relevé que le propriétaire de la salle a délibérément violé les mesures administratives relatives à la prévention et la préservation de la santé du citoyen contenu dans l’arrêté de wilaya n 598 du 16 mars 2020 interdisant temporairement l’exploitation des lieux de regroupement et de divertissement dont les salles des fêtes. Le propriétaire de la salle qui ne possède pas en outre une autorisation d’exploitation valide sera poursuivi en justice par les parties concernées, est-il indiqué. La salle des fêtes "Tassili" a accueilli mercredi une fête de mariage suscitant la colère de citoyens qui s’étaient regroupés devant la salle pour exprimer leur rejet de pareils comportements irresponsables. Des brigades de la sûreté de wilaya et de la protection civile sont intervenues pour évacuer les femmes invitées à la fête.