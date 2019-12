POUR VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLISEES : Trois vendeurs dont une femme interpellés à Mascara

Dans le cadre de leurs campagnes contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la huitième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter trois vendeurs illicites âgés entre 34 et 75 ans, avec la saisie d’une quantité de 264 unités, et ce lors d’une descente effectuée au niveau d’un quartier de la ville de Mascara. L’arrestation est intervenue, après exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade à propos de l’activité illicite d’une femme qui utilisait son domicile familial situé à Sidi Abdeldjebbar pour stocker et revendre les boissons alcoolisées. Les procédures légales ont été accomplies pour la perquisition du domicile de la mise en cause, ce qui a permis de l’arrêter en compagnie de deux autres individus âgés de 34 et 60 ans, et ainsi mettre la main sur 264 unités de boissons alcoolisées. Les suspects ont été conduits au siège de la huitième sûreté urbaine où une enquête a été ouverte, ayant permis d’établir l’implication d’une autre femme se trouvant en fuite. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des suspects, en vertu de laquelle ils ont été présentés par devant la justice.